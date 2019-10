Grosseto, espugnata Trissino con una rimonta da applausi

TRISSINO – Parte con il piede giusto il Cp Grosseto, che espugna Trissino con una rimonta incredibile segnando la rete del definitivo sorpasso nei secondi finali della gara con Buralli. Hockey Trissino-Edilfox Cp Grosseto non è soltanto la prima giornata del campionato di A2, ma è anche un appuntamento atteso dagli sportivi biancorossi da ben 32 anni.

I grossetani di Massimo Mariotti non deludono e scendono in campo con la voglia di far bene. Ad andare in vantaggio sono però i padroni di casa, che in poco tempo raddoppiano e si portano addirittura sul 3-0. Partita finita? Nemmeno per sogno, perché Buralli segna l’1-3 dando il via alla rimonta biancorossa anche se, poco dopo, il Trissino allunga sul 4-1. A salire in cattedra è però l’argentino Saavedra, ex Follonica, che segna il 2-4 rialzando il morale degli ospiti. Il 3-4 lo segna Vecoli, mentre è ancora Saavedra a segnare la seconda marcatura portando il punteggio sul 4-4 e lasciando il sipario a Buralli che all’ultimo secondo segna il gol vittoria del 5-4 per il Cp Grosseto.

Entusiasmo che esplode per una vittoria conquistata con il cuore, e in rimonta, che dovrà essere confermata sabato prossimo quando il Grosseto farà l’esordio casalingo contro il temibile Bassano.