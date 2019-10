Gli amici non lo trovano e danno l’allarme, ma era morto da ore

FOLLONICA – Quando i Vigili del fuoco hanno aperto la porta per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare. Un uomo di 50 anni è stato trovato morto questa mattina, a Follonica, nella zona del Bricolarge. I conoscenti non lo vedevano e sentivano da giovedì e hanno dato l’allarme.

L’uomo, follonichese, viveva solo. Dai primi accertamenti sembra che sia morto per un malore. Sul posto anche i Carabinieri e gli operatori del 118 che però non hanno potuto fare altro se non constatare la morte.