Brega ancora a segno, gli Juniores del Follonica Gavorrano piegano la Lucchese

FOLLONICA – Terza vittoria stagionale per gli Juniores nazionali del Follonica Gavorrano che piegano, al Nicoletti, la Lucchese, con un gol di Cristian Brega ad inizio ripresa. La formazione allenata da Giulio Biagetti ha fornito una prestazione convincente e il risultato premia il bel gioco visto. I rossoneri ospiti possono recriminare per essersi visti parare un calcio di rigore, al 20′ del primo tempo, dal portierino Gianluca Mazzi che ha ipnotizzato Christian Sgrilletti.

Dopo un primo tempo vivace, con occasioni da una parte e dall’altra, all’inizio del secondo tempo è arrivato il gol che ha deciso la gara. Cross dalla sinistra di Pastore e zampata vincente del bomber Brega che approfitta di un rimpallo favorevole per far secco Mazzotta. La Lucchese, che al 20′ della ripresa, s’è vista annullare un gol per fuorigioco ha provato fino all’ultimo a recuperare lo svantaggio, ma Mazzi, in zona Cesarini è andato a togliere la palla da sotto la traversa. Una paratona che regala tre punti pesanti ad un Follonica Gavorrano che ha avuto il giusto approccio alla gara.

FOLLONICA GAVORRANO: Mazzi, Giustarini, Molia, Pacchini (20′ st Mordini), Curcio, Cavallini, Berti (1′ st Costanzo), Cordovani, Brega, Pastore, Righini (37′ st Carrella). A disposizione: Barbanera, Avenoso, Sili, Manollari, Rubegni, Conti. All. Giulio Biagetti.

LUCCHESE: Mazzotta, Rosso (20′ st Jannello), Angeli, Minutelli (20′ st Bianchi), Santini, Matteoni, Maltese, Lenzi, Sgrilletti (31′ st Fambrini), Lattuca, Yener. A disposizione: Mattugini, Cantone. All. Vito Graziani.

MARCATORI: 5′ st Brega.

I risultati della 5ª giornata del girone G: Aglianese-Ghivizzano 1-1, Aquila Montevarchi-Sangiovannese 1-2, Follonica Gavorrano-Lucchese 1-0, Grosseto-Fezzanese 1-3, Pontedera-Tuttocuoio 3-2, San Donato Tavarnelle-Real Forte Querceta 2-1, Seravezza Pozzi-Ponsacco 0-1.

La classifica: Aquila Montevarchi, San Donato Tavarnelle 12 punti; Ghivizzano 11; Sangiovannese 10; Follonica Gavorrano, Fezzanese, Grosseto 9; Lucchese, Ponsacco 6; Real Forte Querceta 5; Seravezza Pozzi, Aglianese 4, Tuttocuoio 0. Fuori classifica: Pontedera 4.