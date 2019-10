CAPALBIO – Aggiornamento ore 20:57 – La vittima che perso la vittima nell’incidente è un uomo che viaggiava da solo sulla sua auto. Sul posto per i rilievi e per stabilire la dinamica dello scontro sono intervenuti i carabinieri. In azione insieme ai vigili del fuoco e agli operatori del 118 anche gli uomini dell’Anas. Le due persone rimaste ferite sono residenti a Roma: un uomo di 59 anni e una donna di 57. Entrambi sono stati trasferiti in ospedale in codice due. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

Aggiornamento ore 20:00 – Il traffico in direzione nord (Orbetello) è temporaneamente deviato in uscita al km 124 su Strada Pescia Fiorentina Chiarone, il traffico in direzione sud (Montalto di Castro) è deviato in uscita al km 128 sulla strada provinciale Capalbio

di 2 Galleria fotografica incidente Torricella ottobre 2019



News ore 19:48 – Ancora sangue sulla strada, ancora un altro incidente sull’Aurelia. Nello scontro, avvenuto nella zona di Torricella a Capalbio, sono rimaste coinvolte tre auto un mezzo pesante, un autoarticolato, e una persona è deceduta. Nell’incidente sono anche rimaste ferite altre due persone. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i vigili del fuoco.

Per consentire i soccorsi la strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia. Traffico bloccato quindi e code di auto lungo quel tratto sia a nord che a sud.

Si tratta dell’ennesimo incidente nel giro di pochi giorni che avviene a poche ore dalla manifestazione di domani per chiedere la realizzazione del Corridoio tirrenico, per la messa in sicurezza dell’Aurelia che è sempre di più da considerarsi come la strada della morte.

(notizia in aggiornamento)