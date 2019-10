Tirrenica, Nencini: «Aderisco alla manifestazione per completamento, al fianco delle associazioni di categoria»

GROSSETO – “Aderisco con piacere alla manifestazione pro-Tirrenica indetta per domani dalle associazioni di categoria”.

L’adesione alla manifestazione che si terrà domani a Grosseto, promossa da 17 associazioni di categoria a favore del completamento della autostrada Tirrenica, arriva da Riccardo Nencini, senatore del Psi e già vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti dei governi Renzi e Gentiloni.

“La Tirrenica resta una priorità, sia per ragioni di sicurezza che per motivi di collegamento infrastrutturale. Proprio per questo tre giorni fa, in commissione lavori pubblici del senato, ho proposto – ed è stato approvato – il reinserimento dell’opera tra quelle da realizzare con urgenza”- ha rimarcato Nencini. “Esiste il progetto, esiste un cronoprogramma, i vecchi governi avevano previsto addirittura i fondi. Non c’è più nessuna ragione per giustificare un ritardo. Ho fiducia che la ministra De Micheli – ha concluso – affronti con determinazione la questione”