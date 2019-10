Si sente male nella notte ma il 118 non riesce ad entrare: intervento dei Vigili del fuoco

CAMPAGNATICO – Si è sentito male nella notte, all’interno della propria casa in località Pianetto, nel comune di Campagnatico, ma la porta sbarrata dall’interno non consentiva agli operatori del 118 di entrare ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco che sono intervenuti aprendo la porta e consentendo ai sanitari di entrare e portare le prime cure all’uomo che è stato trasferito all’ospedale per accertamenti.