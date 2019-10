Piano strutturale: il sindaco e il responsabile dell’Urbanistica incontrano i cittadini

SCARLINO – Martedì 15 ottobre alle 17.30, in sala consiliare a Scarlino, è in programma il primo incontro pubblico sul nuovo Piano strutturale. L’amministrazione comunale ha dato mandato al responsabile del settore Urbanistica di procedere con tutti gli adempimenti necessari alla redazione dell’atto di avvio del procedimento.

Il Piano strutturale è uno strumento di pianificazione territoriale di competenza comunale che delinea le scelte strategiche per il governo del territorio. Si forma in piena coerenza con il Piano di indirizzo territoriale con valenza paesaggistica della Regione, con il Piano territoriale di coordinamento della Provincia e con gli altri atti di governo del territorio di competenza sovracomunale. Lo strumento è redatto per conoscere e riconoscere lo stato attuale del territorio, valorizzarne gli elementi identificativi e compiere scelte strategiche.

Il Comune di Scarlino è dotato di un Piano strutturale approvato nel 2012 e di un Regolamento urbanistico approvato il 25 ottobre 2002, redatto sulla base del Piano strutturale del 1999. Attualmente è in corso l’iter per l’approvazione del nuovo Piano operativo, prima chiamato Regolamento urbanistico, adottato nel corso della precedente legislatura.

«Dall’approvazione degli strumenti comunali in vigore, lo scenario normativo è sostanzialmente cambiato – spiega il sindaco Francesca Travison –. La Regione Toscana ha emanato una serie di provvedimenti di cui dobbiamo tener conto. Adesso abbiamo una grande opportunità: pianificare il futuro del nostro comune. E, vista l’importanza del procedimento, ne vogliamo condividere i passaggi con la popolazione e gli operatori economici del territorio».

Oltre al sindaco Francesca Travison, durante l’incontro pubblico interverranno Cesare Spinelli, consigliere comunale con delega all’Urbanistica, e il responsabile del settore Patrizia Duccini. L’appuntamento è martedì 15 ottobre alle 17.30 in sala consiliare a Scarlino.