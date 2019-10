Marco Bruni riconfermato presidente del Kiwanis club Follonica. Ecco la sua nuova squadra

FOLLONICA – Marco Bruni è stato riconfermato presidente del Kiwanis club Follonica. All’hotel Piccolo mondo si è svolta la cerimonia del “passaggio della campana” davanti ai soci del club e altri provenienti dai club di Pisa e Piombino riviera etrusca, nonché del luogotenente governatore della Divisione toscana Franco Dell’Omodarme.

Marco Bruni ha fatto un sintetico resoconto sulle principali attività di servizio che il club Kiwanis di Follonica ha svolto nell’anno sociale che si è concluso il 30 settembre. In primo luogo ha ricordato l’organizzazione della settima edizione del premio nazionale di poesia “Cipressino d’oro”, fiore all’occhiello del club seguito da numerose altre apprezzate iniziative di servizio, fra le quali principalmente l’organizzazione di numerosi seminari sul cyberbullismo effettuate all’interno di molte scuole secondarie della provincia di Grosseto.

Successivamente, dopo aver preso le insegne di presidente anche per l’anno sociale 2019 – 2020, oltre a sintetizzare il suo nuovo programma di attività, ha presentato ufficialmente la sua squadra così composta: presidente eletto, Alfredo Lisi; vicepresidente, Marco Surano; segretario, Loriano Lotti; tesoriere, Luciana Perelli; cerimoniere, Irene Scrivini; consigliere 1, Guido Mario Biagini; consigliere 2, Edo Cardini; consigliere 3, Loriana Lotti; consigliere 4, Massimiliano Lotti Guidoni; consigliere 5, Irene Scrivini; organizzatore e responsabile di tutte le attività di servizio, Loriano Lotti; responsabile ed organizzatore del premio nazionale di poesia “Cipressino d’oro”, Loriano Lotti.

Successivamente è stato ufficializzato l’ingresso nel club di cinque nove socie: Lucia Castellani, Laura Giovannetti, Manola Lazzerini, Stefania Lazzerini e Silvia Settembrini. Nel mese di novembre verrà ufficializzato l’ingresso nel club anche di Fernanda Galgani.

La serata è continuata con una raccolta fondi tramite un caratteristico salvadanaio. Il ricavato verrà interamente utilizzato per l’aiuto ed il sostegno di bambini bisognosi della provincia di Grosseto. Infine è stato ricordato l’importante incarico che il governatore del Kiwanis international, distretto Italia-San Marino, Maura Magni ha dato a Loriano Lotti per il secondo anno consecutivo: “Chair distrettuale per il service cyberbullismo”. Con questo incarico, Loriano Lotti dovrà interessarsi affinché tutti i club Kiwanis presenti sul territorio nazionale, seguendo le proprie linee guida, organizzino e facciano attività nelle scuole affrontando il delicato tema sul cyberbullismo.