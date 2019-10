L’82enne che gira il mondo in bici a Santa Fiora: «Affascinato dai bellissimi affreschi del paese dell’amore»

SANTA FIORA -Il sindaco di Santa Fiora, Federico Balocchi, ha ricevuto Janus River, il popolare ciclista russo-polacco di 82 anni che sta compiendo da 18 anni il giro del mondo con la sua mountain bike.

“Ho conosciuto un uomo pieno di energia e di voglia di conoscere i territori che attraversa in sella alla sua bici – afferma il sindaco Federico Balocchi -. Lo abbiamo accolto a Santa Fiora con grande piacere e un pizzico di curiosità perché Janus River, nonostante l’età, ha realmente la tempra di un giovane atleta. La sua avventura è iniziata il 30 dicembre del 1999, e da quel giorno ha percorso oltre 400mila chilometri. Adesso ripartirà per il Sud America. Siamo stati onorati della sua visita e del suo apprezzamento per Santa Fiora”.

River ha ricevuto dal sindaco in omaggio la maglia di Santa Fiora dove si legge l’antico detto: “A Santa Fiora chi ci va ci s’innamora”.

“Santa Fiora è splendida – ha dichiarato Janus River –. Sono rimasto affascinato dai bellissimi affreschi del paese dell’amore”.