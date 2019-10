Grosseto, la coppia Moscati-Galligani pronta per il big match di domenica

GROSSETO – Ancora un altro big match per i biancorossi. Questa volta, però, la partita di domenica sul sintetico di Monterosi hanno veramente il sapore della supersfida. Vuoi perché il Monterosi è soltanto un punto dietro al Grosseto capolista, o perché la squadra viterbese è una delle tre principali candidate alla vittoria finale, ma la prossima trasferta risulta molto delicata per il Grosseto e ci sarà sicuramente bisogno di tutto il supporto possibile dei tifosi maremmani.

Un Grosseto che dovrà, oltretutto, rinunciare a Fratini, fermo per due o tre settimane dopo i risultati dell’ecografia fatta ieri pomeriggio, e molto probabilmente anche a Gorelli. Il forte difensore, infatti, oggi pomeriggio si è allenato nonostante il dolore all’alluce ma per domenica è in forte dubbio. Tra gli assenti anche Milani, squalificato, e Pierangioli che continua piano piano il rientro nel gruppo.

Davanti potrebbe essere la volta dal primo minuto della coppia Moscati–Galligani; un duo che promette scintille vista la forma strepitosa di bomber Moscati, fin qua 6 gol in 6 partite, e visto l’estro dell’ex giocatore del San Donato Tavarnelle. Di contro, però, ci sarà un Monterosi che non farà sconti e che, nell’ultimo turno contro l’Aglianese, ha pescato dalla panchina un jolly come Simoncelli, che ha segnato il gol vittoria dando grande morale alla squadra. Domani mattina dalle ore 10 sul terreno del Palazzoli rifinitura prima della partenza di domenica mattina verso Monterosi.

Intanto ieri sera è arrivata la conferma da parte della Lega nazionale dilettanti: Grosseto-Sangiovannese si giocherà domenica 20 ottobre alle ore 15, allo stadio Carlo Zecchini.