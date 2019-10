Dona la spesa: domani sarà possibile comprare generi alimentari per i più bisognosi

GROSSETO – Basta un barattolo di fagioli, un pacco di riso, un tubetto di dentifricio per aiutare le associazioni locali a distribuire generi di prima necessità a persone e famiglie con problemi economici. “Dona la spesa”, la colletta alimentare di Unicoop Tirreno organizzata da ben undici anni, torna a coinvolgere soci, dipendenti e associazioni di volontariato locali, invitando i clienti che fanno la spesa nei punti vendita Coop ad acquistare generi alimentari o prodotti per l’igiene personale che andranno in beneficienza.

Per la maggior parte dei negozi il giorno della colletta è sabato 12 ottobre. Alcune eccezioni: al supermercato Coop di Castiglione della Pescaia la raccolta si farà sabato 19 ottobre, mentre il 26 ottobre sarà la volta di Caldana.

A maggio scorso “Dona la spesa” ha segnato un record con 67,8 tonnellate di prodotti raccolti in totale in 60 supermercati; a ottobre 2018 il totale è stato di 59 tonnellate.