Debutto in campionato per gli Allievi del Follonica Gavorrano, i Giovanissimi pronti a sfidare il Grosseto

FOLLONICA – Debutto stagionale per gli Allievi provinciali 2003 del Follonica Gavorrano, allenati da Marco Cacitti, impegnati domenica alle 10 allo stadio “Stanghellini” di Valpiana contro il Massa Valpiana. Gli Allievi interprovinciali 2004 saranno di scena, alla stessa ora, a Riotorto contro il Costa Etrusca. I Giovanissimi provinciali 2005, reduci dalla sonante vittoria di Paganico (5-1), ricevono domenica alle 10 la visita dell’Us Grosseto al “Baldaccheri” di Follonica, mentre i Giovanissimi interprovinciali 2006 sabato alle 15,30 scenderanno in campo al “Nilo Palazzoli” di via Michelangelo contro l’Us Grosseto.

Il programma degli Esordienti. Sabato: Massa Valpiana-Follonica Gavorrano B 2007, Follonica Gavorrano A 2008-Paganico (ore 16 al “Nicoletti”), InvictaSauro B-Follonica Gavorrano B 2008; domenica: Follonica Gavorrano A 2007-Real Castiglione della Pescaia (ore 10.30 al “Nicoletti”), Nuova Grosseto Barbanella-Follonica Gavorrano C 2008.