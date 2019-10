Concorso a cattedre: via alla preparazione gratuita con Uil scuola

GROSSETO – Dopo l’intesa, sottoscritta dal ministro dell’Istruzione lo scorso 1° ottobre e che riflette le proposte portate avanti e sostenute da Uil scuola da oltre un anno, soprattutto a tutela del personale scolastico precario, sta per prendere il via a Grosseto un corso di preparazione gratuito per l’imminente concorso a cattedre. L’accordo prevede infatti la presentazione in Consiglio dei ministri di un decreto legge per bandire oltre ad un concorso ordinario dedicato ai giovani neolaureati, anche una selezione straordinaria riservata al personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, con almeno tre anni di anzianità di servizio (compreso quello prestato su posto di sostegno e nell’a.s. 2018/19) per 24.000 posti complessivi.

“Questa intesa – precisa Uil scuola Grosseto – offre numerose soluzioni. Oltre ad includere la stabilizzazione dei candidati risultati idonei ai concorsi indetti nel 2016 e nel 2018; ad aprire agli iscritti nella Gae la possibilità di modificare la provincia per l’accesso al ruolo e di prevedere l’indizione di un concorso dedicato ai Dsga facenti funzione, con almeno tre anni di servizio prestati nei precedenti otto; favorirà la stabilizzazione dei precari con servizio pregresso di almeno 36 mesi e l’accesso al ruolo di tanti giovani neolaureati”.

Così, in vista dell’imminente decreto per il concorso a cattedre, che si terrà presumibilmente nel 2020, la Uil scuola di Grosseto si sta attivando per supportare gli interessati con un corso di preparazione completamente gratuito ed a loro dedicato, per approfondire gli aspetti organizzativi, metodologici e didattici della scuola. Per informazioni, coloro, che non fossero iscritti attualmente al sindacato, potranno inviare una mail al seguente indirizzo grosseto@uilscuola.it entro il 20 ottobre 2019, tenendo conto che il corso di preparazione, che sarà tenuto dalla Dott.ssa Antonella Gedda, prenderà il via da sabato 9 novembre.