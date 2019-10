Al via il trasporto gratuito all’ospedale per gli over 65. Ecco come accedere al servizio

SORANO – Al via il trasporto gratuito all’ospedale di Pitigliano per i cittadini del Comune di Sorano con più di 65 anni di età che non dispongono di un proprio mezzo o non hanno la possibilità di essere accompagnati.

Per venire incontro a quanti rispondono a tali caratteristiche e hanno bisogno di recarsi all’ospedale di Pitigliano per visite, controlli specialistici, esami radiografici e altro, cioè attività programmate ed effettuate a livello ambulatoriale, il Comune assicura un servizio di trasporto gratuito con mezzo abilitato della Croce oro di Pitigliano.

Quanti necessitano del sevizio possono richiederlo con 72 ore di preavviso (salvo comprovate urgenze, in tal caso il preavviso è di 48 ore) attraverso la email sportellodelcittadino@comune.sorano.gr.it oppure al numero 328/3616901.