Al via i campionati giovanili di hockey: gli Under 15 del Circolo Pattinatori pronti per Viareggio

GROSSETO – Scattano i campionati giovanili di hockey su pista. Il Circolo Pattinatori Grosseto scenderà in campo in questo primo fine settimana con la formazione Under 15, allenata da Marco Ciupi e Alessandro Saitta, di scena sabato alle 17 nell’impianto dell’Ash Viareggio. I tecnici dovranno fare a meno dell’infortunato Tommaso Giusti.

La rosa dell’Under 15: Leonardo Balducci, Lumi Burroni, Samuel Cardi, Sergio Croci, Nikolas Dervishi, Tommaso Giusti, Francesco Masetti, Vittoria Masetti, Pier Francesco Montomoli, Luca Peruzzi Squarcia, Tobia Maria Tognarini.

Turno di riposo per gli Under 17, guidati sempre da Saitta e Ciupi, che debutteranno sabato 20 sulla pista dell’Ash Viareggio. Sabato 20 in trasferta a Viareggio contro il CGC anche gli under 13 di Pablo Saavedra.

In questo fine settimana prende il via anche la Coppa Italia di serie B. I biancorossi di Alessandro Brizzi, sponsorizzati Alice, hanno il turno di riposo. Il programma della prima giornata: Siena-Impredil Follonica A, Follonica B-Hc Castiglione.