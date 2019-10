Tirrenica: Comune di Scarlino aderisce alla manifestazione. «Messa in sicurezza per far crescere l’economia»

SCARLINO – Il Comune di Scarlino aderisce alla manifestazione “Sì, Grosseto va avanti” promossa dal “Tavolo per lo sviluppo” che riunisce tutte le associazioni economiche e sindacali maremmane. Obiettivo comune chiedere al Governo un cambio di rotta sul Corridoio tirrenico.

«La Maremma ha bisogno di un’infrastruttura sicura – dichiara il sindaco Francesca Travison –, che permetta all’economia locale di crescere. Saremo accanto al presidente della Provincia di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, alla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, alle associazioni economiche e sindacali maremmane e alla delegazione grossetana di Confindustria Toscana sud in questa giornata di mobilitazione, convinti che non possiamo più attendere che il Governo decida di prendere in considerazione le esigenze della nostra provincia. Da più di mezzo secolo aspettiamo la conclusione del Corridoio tirrenico: adesso vogliamo vedere i cantieri, pretendiamo sicurezza e chiediamo a gran voce che alla Maremma siano date tutte le chance per crescere e svilupparsi. Siamo rimasti fuori dai giochi troppo tempo, troppe persone hanno perso la vita in quel tratto di strada, troppe volte abbiamo dovuto leggere notizie che mai avremmo voluto ricevere. Per la prima volta la Maremma si presenta unita per chiedere al Governo che venga realizzata una superstrada di ultima generazione, sicura, che possa essere percorsa con il limite di 110 km/h».

A sostenere l’iniziativa anche la Regione Toscana, Legambiente, l’Associazione italiana familiari e vittime della strada e l’Ente Parco della Maremma. L’appuntamento è sabato 12 ottobre alle 10 al parcheggio in località Enaoli (Rispescia), da dove partirà il corteo che percorrerà la strada Aurelia fino a Grosseto Sud, per arrivare al centro commerciale Maremà, tra via Cile e via Urugay. Nella piazza alle 11 è previsto il comizio finale.

«Invito – conclude Travison – i cittadini di Scarlino a prendere parte alla manifestazione per il Corridoio tirrenico. Il Comune sarà presente, così come sarà presente ogni volta che si parlerà di infrastrutture e di sviluppo».