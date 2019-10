Nek, Renga, Mannoia e Duro: al via la stagione autunnale del Teatro Moderno

GROSSETO – Una stagione artistica ricca ed interessante quella del Teatro Moderno di Grosseto, che ospiterà 3 voci tra le più belle ed importanti del panorama musicale, quella pop rock di Nek, in concerto sabato 9 novembre, quella intensa ed inconfondibile di Francesco Renga, mercoledì 13 novembre, e l’emozionante voce di Fiorella Mannoia, in concerto giovedì 12 dicembre, e la comicità dissacrante di Angelo Duro, che sarà in scena il 28 novembre .

I 4quattro spettacoli sono prodotti a Grosseto dalla Leg live emotion group di Sandro Giacomelli con l’Azienda Sistema srl e la collaborazione del Comune di Grosseto.

“La presenza di eventi di rilevanza nazionale che porteranno a Grosseto personaggi di spicco, sia dell’ambito musicale che dello spettacolo, rappresenta solo uno degli ultimi tasselli che vanno a comporre un’offerta teatrale cittadina valida, ricca e variegata – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il vicesindaco, assessore alla Cultura Luca Agresti -. Come amministrazione non possiamo far altro che essere fieri di questo tipo di eventi che testimoniano l’impegno nel fare di Grosseto un polo di attrazione della cultura con offerte di qualità per un pubblico che supera i confini del nostro territorio”

“Una media di 60/65 eventi ogni anno nel periodo compreso tra novembre e giugno. Circa 35.000 spettatori nella stagione 2016/17 che sono diventati più di 40mila nella passata stagione – continua Alberto Paolini, direttore di Sistema s.r.l -. Grazie ad una programmazione varia e ottima qualità artistica che ha visto affiancati ai grandi nomi proposti nel calendario delle stagioni teatrali del Comune anche spettacoli extra proposti da soggetti privati,con i quali Sistema ha oramai avviato una proficua collaborazione, la città di Grosseto ha potuto assistere a eventi di musica, danza, prosa con i nomi prestigiosi del panorama nazionale ed internazionale. Comici quali Giorgio Panariello, Enrico Brignano, Virginia Raffaele, Tullio Solenghi, Massimo Lopez, sono solo alcuni di quelli che hanno arricchito l’offerta spettacolare nella nostra città. E i concerti pop di Gino Paoli, Massimo Ranieri, Luca Carboni, i Pooh e classici con gli allestimenti operistici della scorsa stagione e l’esibizione per due anni di seguito dell’Orchestra del Maggio Fiorentino. Per questo nuovo avvio Nek, Renga e Fiorella Mannoia aprono la stagione dei grandi concerti a Grosseto e anticipano un inverno denso di spettacoli e nuove offerte culturali.”

Qualche informazione sugli artisti

Nek in concerto in Italia e in Europa con il “Mio gioco preferito tour”. Dall’8 novembre 2019 al 23 gennaio 2020 Nek sarà impegnato in un tour di 30 date che farà tappa nelle grandi città europee e nei principali teatri di tutta Italia. Il “Mio gioco preferito european tour” sarà un’occasione che permetterà ai fan italiani e non di ascoltare live il suo nuovo album “Il mio gioco preferito”, che contiene i singoli di successo “Mi farò trovare pronto” e “La storia del mondo”, e tutti i più grandi successi dei suoi 25 anni di carriera.

Francesco Renga, dopo Sanremo 2019 con “Aspetto che torni”, lancia il nuovo album di canzoni inedite “L’altra metà”. Con la sua inconfondibile voce, grande potenza espressiva e travolgente energia, Francesco Renga si prepara ad un 2019 ricco di grandi novità e tanta nuova musica. Infatti, dopo l’esperienza in trio con Max Pezzali e Nek, reduci da un tour di grandissimo successo, il cantautore è pronto a condividere insieme al suo pubblico un anno straordinario che, tra le altre cose, lo ha visto protagonista a febbraio del Festival di Sanremo 2019, in gara con il brano “Aspetto che torni”, e lo porterà dal vivo in tutta Italia per presentare il suo ottavo disco di inediti.

Dopo il successo di pubblico e di critica dell’ultima tournée teatrale che ha registrato il sold out nei migliori Teatri d’Italia, la comicità dissacrante di Angelo Duro torna a calcare i più prestigiosi palchi nazionali con il nuovo live show “Da vivo”. Si annuncia esilarante il one man show del comico da quasi due milioni di follower, seguitissimo dal pubblico per la sua ironia cinica e imprevedibile che fa ridere e insieme riflettere. È lui stesso ad affermare: “Chi vi dice che parlerò? Posso starmene pure quaranta minuti in silenzio. Chi me lo vieta?” Bisognerà quindi attendere ottobre per scoprire cosa racconterà stavolta.

Fiorella Mannoia torna con “Personale”, un nuovo progetto, nuovo album e nuovo tour. A tre anni dal disco di Platino Combattente, Fiorella Mannoia sta lavorando alle nuove canzoni del suo nuovo album. Il 2019 è stato un anno all’insegna del live per Fiorella che, dopo i 101 concerti della stagione 2016 – 2017, è tornata sul palco per incontrare il suo pubblico e presentare dal vivo il suo nuovo album.

Prevendite sul circuito ticketone, info line 392-4308616 – www.legsrl.net infoline 3924308616