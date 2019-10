La Maremma vola a Bruxelles: «Partecipiamo alla stesura delle linee guida europee in tema di citizen science»

GROSSETO – Il direttore del Museo di storia naturale della Maremma, Andrea Sforzi, fa parte del gruppo di esperti che partecipano al workshop convocato a Buxelles da oggi, giovedì 10 ottobre, per produrre le nuove linee guida europee in merito a “monitoraggio ambientale e citizen science”, la scienza partecipata dai cittadini. La convocazione è arrivata dalla Dg Environment, il corrispettivo europeo del Ministero dell’Ambiente. Un’altra conferma del ruolo di assoluto primo piano che la struttura museale di Fondazione Grosseto Cultura ha ormai da tempo assunto a livello internazionale nell’ambito della citizen science.

La “missione” nella quale è coinvolto il Museo di storia naturale è particolarmente importante (e prestigiosa), visto che riguarda la revisione che l’Unione europea è in procinto di varare sulle linee guida in materia di “environmental monitoring & citizen science” e che avrà effetti diretti sugli Stati membri.

«A livello europeo – spiega il direttore Andrea Sforzi – si è compreso ormai chiaramente il ruolo decisivo che la citizen science può avere anche nel monitoraggio ambientale e ci si sta muovendo per redigere atti, proprio come queste linee guida che ci accingiamo a definire a Bruxelles, che poi i vari Stati dovranno mettere in pratica, a partire dai Ministeri. Tra i contenuti si parla anche di coordinamenti e strategie nazionali, aspetto sul quale siamo attivi da tempo: basti pensare che abbiamo pubblicato le linee guida per la strategia nazionale italiana pochi mesi fa, assieme all’Ecsa, la European citizen science association, e all’Accademia nazionale delle scienze. Questo è un bel riconoscimento, a livello personale ma anche per il museo e il suo crescente ruolo di riferimento a livello locale, nazionale ed europeo».