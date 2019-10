Il Comune installa i cestini per le deiezioni canine nelle vie del paese: «Pulito è più bello e vivibile»

MONTEROTONDO MARITTIMO – L’amministrazione comunale di Monterotondo Marittimo ha installato i cestini per la raccolta delle deiezioni canine in diversi punti del paese.

“Un servizio indisponsabile per garantire il decoro urbano – afferma l’assessore Emi Macrini – poiché una città più pulita e ordinata è sicuramente anche più bella e vivibile. Al tempo stesso i cestini sono fondamentali per agevolare i cittadini e i turisti che portano a spasso il proprio cane e desiderano farlo nel pieno rispetto delle regole”.

“La responsabilità nei confronti del territorio e dell’ambiente richiede l’impegno di tutti – prosegue Emi Macrini – per questo abbiamo pensato anche ai più piccoli: il Comune ha acquistato, per le scuole, le stazioncine ecologiche per la raccolta differenziata, abituando così gli studenti a dividere carta, vetro, plastica e indifferenziato. Per ridurre l’uso della plastica, da quest’anno emetteremo anche un’ordinanza plastic free in occasione della festa della castagna”.