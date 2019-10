Corridoio tirrenico, Ripani: «Anche io sarà alla manifestazione»

GROSSETO – «La Tirrenica è l’emblema dell’arretratezza infrastrutturale della Maremma, ma ha avuto anche il potere di unire il tessuto politico, associativo ed istituzionale del nostro territorio». A parlare è Elisabetta Ripani, deputata di Forza Italia.

«L’adeguamento e la messa in sicurezza dell’Aurelia trovano tutti concordi. Raccolgo con piacere l’invito a partecipare alla mobilitazione di sabato 12 ottobre promossa da “Sì Grosseto va avanti” ed esorto tutti i cittadini maremmani a prendervi parte. Tutti uniti per dire “basta, abbiamo aspettato anche troppo, aprite i cantieri!”. Tutto questo rafforza la battaglia che sto portando avanti in Parlamento a suon di interpellanze urgenti e valanghe di emendamenti ad ogni provvedimento utile. La Maremma ha bisogno di una boccata di ossigeno, di #infrastrutture moderne, sicure, funzionali allo #sviluppo e al rilancio economico. E allora mobilitiamoci e facciamo sentire la nostra voce. Fosse la volta buona! Io ci sarò».