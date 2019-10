Camion frigorifero si intraversa sull’Aurelia: statale bloccata

GROSSETO – Statale Aurelia bloccata all’altezza di Banditella, nella corsia nord.

L’autista di un camion frigorifero, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo, che si è intraversato sulla statale che è stata quindi chiusa al traffico. Sul posto la polizia stradale per la gestione della viabilità e il 118 per le cure all’autista, che pare non abbia riportato ferite gravi.

La squadra dei vigli del fuoco, intevenuta con l’autogrù, metterà in sicurezza la zona e valuterà le operazioni da mettere in atto per la rimozione del mezzo pesante.