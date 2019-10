I baby follonichesi ko a testa alta nel torneo di Tavarnelle

FOLLONICA – Prima uscita stagionale per l’under 15 della Pallamano Follonica che a Tavarnelle Val di Pesa ha affrontato in un quadrangolare la Pallamano Tavarnelle, la Pallamano

La Torre e la Pallamano Ambra in una giornata all’insegna del gioco e del divertimento.

Sul campo i ragazzi di Giovanni Berti hanno riportato tre sconfitte di misura. Battute d’arresto comunque utili per misurare le proprieforze, la tenuta psicologica e al mister per testare i suoi ragazzi non ancora al completo per via delle molte le assenze.