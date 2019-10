Potere al Popolo: assemblea a Grosseto. Si parla anche delle Regionali 2020

GROSSETO – Si terrà domani, 10 ottobre. dalle 18, al Circolo Tat di via Ansedonia a Grosseto, si terrà l’assemblea territoriale di Potere al Popolo Grosseto. All’ordine del giorno: l’analisi del Governo Conte Bis e attuale fase politica, le Regionali 2020, la disamina della situazione a livello territoriale e il ruolo che dovrà ricoprire PaP.

«Il passaggio dal governo Conte primo al Conte bis – si legge nella nota di Potere al Popolo – non ha assolutamente risolto i problemi di stabilità del paese. La falange renziana sta mettendo in crisi anche questa coalizione posticcia, alla ricerca di nuovi equilibri che rappresentino al meglio interessi massonici, finanziari e industriali evidentemente non paghi di questo nuovo assetto di potere».

«La “sinistra radicale” si e’ di nuovo messa a disposizione di questo esecutivo sull’altare di un antileghismo che fa il paio con il passato antiberlusconismo, in base al quale si sono sacrificati in oltre 25 anni diritti, tutele, pace e salute per milioni di lavoratori, lavoratrici, studenti*, precari e disoccupati. Tutto ciò lascia uno spazio potenzialmente enorme ad una forza indipendente come Potere al Popolo, a livello nazionale e regionale. Di tutto questo parleremo all’Assemblea territoriale di giovedì 10 ottobre. All’assemblea sono invitati tutti gli iscritti, i simpatizzanti e la cittadinanza».