Palla eh!, a Torniella la tappa maremmana della Coppa Europea per club

ROCCASTRADA – Ci sarà anche Torniella tra i campi di gioco che ospiteranno la 9° Coppa Europea per club di Palla Eh, organizzati dal Comune di Monticiano dall’11 al 13 ottobre prossimi e patrocinati, tra gli altri, dal Comune di Roccastrada.

Dopo i tradizionali tornei estivi di Palla Eh e Palla a 21, l’inizio dell’autunno porta in Toscana un evento singolare ovvero la IX edizione della coppa europea per club di Llargues.

Si tratta di una delle varianti del gioco di palla praticata a livello europeo e diffusa soprattutto in Spagna nelle regioni basca e valenciana, in Francia, Belgio e Olanda. Fin dal 2006 alcuni giocatori toscani hanno avuto la possibilità di partecipare a tornei all’estero, ma quest’anno sarà la Toscana ad avere l’onore di ospitare tra Val di Merse e Val di Farma uno dei principali eventi europei dell’anno per questa disciplina.

Le squadre che rappresenteranno l’Italia nel torneo sono Scalvaia e Torniella, per la Spagna le squadre di Benidorm, Relleu e Parcent, Kersken e Thiulain per il Belgio e Mauberge per la Francia, oltre ad una selezione di giocatori dei paesi Baschi.

Le partite si svolgeranno sabato 12 ottobre tra Monticiano, Torniella e Ciciano (frazione di Chiusdino), con le fasi eliminatorie a partire dalle 10,30; le semifinali e le finali saranno poi domenica 13 a Monticiano, rispettivamente alle 11,00 e alle 15,30.

Per l’occasione è stata anche allestita una mostra presso il Museo della Biodiversità di Monticiano: sarà possibile trovare cenni storici, documentazione fotografica sulla diffusione del gioco in Bassa Toscana ed altro materiale utile a conoscere meglio una disciplina che in Italia sopravvive solo in alcune piccole realtà.

La mostra può essere visitata sino al 27 ottobre, il giovedi e venerdi dalle ore 15 alle 18 e il sabato e la domenica dalle 10,30 alle 18.

La manifestazione è promossa dall’Unione Sportiva Scalvaia, Comune di Monticiano, Comune di Chiusdino, Comune di Roccastrada, Federazione Italiana Pallapugno, Confederation International Jeux de Balle e con il patrocinio della Regione Toscana.

Informazioni possono essere richieste ad Alessio Serragli – vice sindaco di Monticiano al 338 4778350 e Fabio Massellucci – presidente della Unione Sportiva Scalvaia 338 9620817 e sulla pagina fb @italia2019LlarguesCoppaEuropa