Furgone a fuoco: Vigili al lavoro per spegnere l’incendio

GAVORRANO – Un furgone parcheggiato vicino alla stazione di Gavorrano Scalo è preso fuoco questo pomeriggio, alle 18.55. Sul posto sta intervenendo una squadra dei Vigili del fuoco con l’autopompa per spegnere le fiamme. Le cause dell’incendio non sono state ancora accertate. Al momento non ci sono altri mezzi coinvolti nel rogo.