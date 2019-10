MASSA MARITTIMA – Quattro giorni vissuti intensamente quelli appena trascorsi a Massa Marittima. “Dalle riprese televisive della produzione di Sky per il nuovo programma “Comedy Road Trip” che si sono concluse lunedì, allo shooting fotografico per la promozione del wedding (turismo per matrimoni), poi il raduno di venerdì e sabato delle “BMW Z3 Mendi” e il grande successo, oltre le più rosee previsioni, per “Farina del tuo sacco – Speciale San Cerbone”, la manifestazione giunta alla terza edizione che si è svolta domenica dedicata alla promozione dei prodotti agroalimentari di qualità del territorio con il 25° Trofeo di San Cerbone, la gara di tiro con la balestra vinto dal terziere di Cittavecchia. Un evento organizzato dall’associazione Gruppo delle Brutte Persone, della Società dei Terzieri Massetani, Slow Food Condotta Monteregio di Massa Marittima, Coldiretti e la Filiera corta del Drago con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Massa Marittima”.

Un concentrato di eventi che hanno acceso i riflettori su Massa Marittima e che hanno coinvolto tutta la città. “Una quattro giorni ricca di impegni che sicuramente saranno utili a Massa Marittima, così come nei nostri auspici – ha dichiarato soddisfatto l’assessore al turismo Luca Santini -, abbiamo lavorato tutti insieme con l’unico obiettivo di promuovere la città. Le nostre associazioni, i commercianti, i ristoratori, i produttori, i Terzieri e tutti i cittadini insieme al Comune si sono impegnati al massimo per rendere ospitale e confortevole Massa Marittima”.

“Fare squadra è fondamentale – ha aggiunto Santini – per sviluppare un progetto turistico e culturale della città, e in questa occasione abbiamo costruito qualcosa di buono. Ovviamente alcune cose sono da rivedere e sicuramente da migliorare, ma il “movimento” è stato quasi perfetto, all’unisono. In particolare “Farina del tuo sacco” con le tante novità, è stata una piacevole sorpresa. Tantissimi visitatori hanno gremito la città fin dalla mattina e anche l’idea di mettere il mercato enogastronomico in Piazza Mazzini è stato un successo. La cosa che voglio sottolineare – ha concluso l’assessore – è che negli stand abbiamo promosso solo i nostri prodotti”.

Su “Farina del tuo sacco” torna anche il sindaco Marcello Giuntini: “La manifestazione, è cresciuta anno dopo anno e ci dice che questa è la strada giusta su cui proseguire per farla diventare un evento fortemente riconoscibile nel panorama toscano, coniugando così sia la promozione dei prodotti gastronomici sia, più in generale la visibilità turistica di Massa Marittima”.