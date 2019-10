Come si apprende un mestiere, arriva il corso gratuito di Confartigianato

GROSSETO – Un tempo la saggezza popolare diceva “impara l’arte e mettila da parte” una massima che mai come oggi suona fondamentale per approfondire le proprie conoscenze e capacità, per affrontare le molte sfide del mondo del lavoro . È con questo obiettivo che l’agenzia formativa Formimpresa di Confartigianato Grosseto ha colto l’opportunità nata dalla convenzione con la Regione Toscana e ha organizzato due corsi dal titolo Craft &Maker: uno a Grosseto e in alternativa Firenze. I corsi totalmente gratuiti sono finalizzati a garantire la qualifica professionale per tecnico dell’ideazione, disegno e progettazione di manufatti di artigianato artistico.

Obbiettivo dell’iniziativa, infatti, è di fornire tutti gli strumenti e il know-how necessari per formare persone in grado di trovare uno sbocco occupazionale in impresa o anche come lavoratore autonomo in questo specifico settore. Finanziati dalla Regione Toscana, sono a disposizione 10 posti per sede, a Grosseto il corso si svolgerà in Via Monte Rosa 26 presso la sede di Formimpresa, a Firenze in via Giano della Bella 20, presso la sede di Artex da ottobre 2019 a settembre 2020.

Termine ultimo per la presentazione della domanda il 23 ottobre 2019, ogni ritardo sarà respinto. Il corso di qualifica è strutturato in 600 ore, 300 saranno di lezione in aula, 30 di accompagnamento individuale e collettivo, 80 ore saranno dedicate al Project Work e 220 saranno di stage in azienda. Requisiti minimi richiesti sono il titolo di istruzione secondaria superiore oppure almeno tre anni di esperienza lavorativa nell’attività di riferimento. Tutta la documentazione dovrà essere certificata. La domanda di ammissione è scaricabile dal sito della Regione Toscana, inoltre l’interessato dovrà essere in possesso di un documento di identità valido, dovrà presentare un curriculum vitae su formato europeo e la copia del titolo di studio o l’autocertificazione che attesti i tre anni di esperienza.

Tutta la documentazione potrà essere consegnata a mano presso la sede di Formimpresa in Via Monte Rosa 26 a Grosseto, inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno riportando la dicitura “ Domanda di iscrizione corso Craft&Maker o, in alternativa, inviata tramite pec all’indirizzo formimpresa@pec.confartigianato.it

Nel caso che le domande superino il numero di 10 verrà effettuata una preselezione. Durante il corso saranno inoltre svolte prove di verifica finalizzate ad accertare il raggiungimento degli obbiettivi formativi che contribuiranno a determinare la valutazione dell’ammissione all’esame finale che sarà articolato in due prove, una pratica e una orale. Terminato il corso sarà consegnato un titolo di qualifica di Tecnico livello 4 EQF: tecnico dell’ideazione, disegno e progettazione di manufatti di artigianato artistico.