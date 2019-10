Auguri a Luigi De Santis, il nonno di Santa Fiora compie 100 anni

SANTA FIORA – Sabato 5 ottobre ha compiuto 100 anni. Luigi de Santis, cittadino di Santa Fiora, ha festeggiato questo importante traguardo circondato dall’affetto dei suoi cari e con una visita speciale: anche il sindaco Federico Balocchi ha voluto incontrarlo per portare i suoi auguri e simbolicamente quelli dell’amministrazione comunale e di tutti i cittadini di Santa Fiora.

“Ho consegnato a Luigi un riconoscimento del Comune perché sentisse l’affetto di tutta la comunità nel giorno del suo centesimo compleanno. – commenta il sindaco Federico Balocchi – Quella di Luigi è una bella e lunga vita, caratterizzata da tante esperienze e aneddoti da raccontare, ma soprattutto dalla serenità nelle relazioni umane. ‘Non arrabbiatevi’ – mi ha detto il giovane centenario, ‘non parlate male degli altri! Spesso i problemi si possono risolvere con una semplice stretta di mano. Dovremmo seguire il suo consiglio per vivere meglio.”

Luigi de Santis vive a Santa Fiora da tantissimi anni, ma è nato il 5 ottobre del 1919 ad Ailano, un paesino della provincia di Caserta. La sua vita è stata intensa, ha vissuto la seconda guerra mondiale, ha lavorato nelle miniere in Belgio, ha fatto il muratore. A Santa Fiora è conosciuto anche perché ha aiutato per molto tempo il figlio e quindi i nipoti nel negozio di abbigliamento in centro.