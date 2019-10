Alla Fonderia di Follonica due giorni di subbuteo tradizionale con la Coppa Italia

FOLLONICA – Un weekend all’insegna del subbuteo tradizionale nella cittadina del golfo. Il 19 e 20 ottobre presso La Fonderia 1, si terrà la Coppa Italia individuale e a squadre, organizzata dal Maremma Subbuteo.

“Abbiamo cercato di curare tutti quei particolari – ha detto il presidente del team follonichese Marco Grassini – che rendano questa due giorni un bel ricordo nel tempo per chi l’ha vissuta. Qui non si tratta solo di organizzare un torneo. Si tratta di coinvolgere la comunità e il territorio in qualcosa di nuovo che nessuno è abituato a vedere. Il subbuteo è un gioco che tutti conoscono, ma vederlo giocare dai migliori d’Italia è cosa che dalle nostre parti è una novità. Saranno tre giorni di “fuoco” e siamo pronti ad affrontarli. Ricordo che venerdì 18 nel tardo pomeriggio alla sede delle gare si farà un dibattito dove interverranno delegati della Fisct, il sindaco di Follonica e altri ospiti. Questa è una cosa che abbiamo fortemente voluto e che aprirà ufficialmente la manifestazione”.

Per l’atteso evento è stata scelta una location, La Fonderia, che è già stata sede del torneo ufficiale circuito toscano dello scorso giugno. “Credo che la scelta da parte della federazione – ha continuato Grassini – sia caduta su di noi come club Maremma anche per questo, cioè la Location. La possibilità grazie al comune di usufruire di una struttura così bella e ampia renderà questa Coppa Italia ancora più bella. Ampia e con tutti i confort che si possono desiderare, è ubicata in pieno centro a Follonica in una zona ristrutturata e modernizzata”.