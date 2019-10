«Un solo sportello e 50 persone in fila all’anagrafe» Cerboni «Testiamo nuovo software»

GROSSETO – «50 persone in fila, e un solo sportello aperto da mezz’ora, questa è la situazione all’anagrafe di Grosseto». A raccontarlo un lettore che questa mattina, alle 8.30, all’apertura dell’ufficio, si è recato in Comune per rinnovare la carta d’identità. L’uomo, che ha anche scattato una foto, racconta «la situazione di disservizio» con «ritardi e un’attesa interminabile per chi deve fare un documento».

«In realtà gli sportelli aperti erano tre – precisa l’assessore Giacomo Cerboni che dopo la nostra chiamata ha fatto attivare anche un quarto sportello – solo che in questi giorni, dal primo di ottobre, siamo passati ad un nuovo software, quello dell’anagrafe unica nazionale, e questa mattina il sistema, come successo già ieri, si è bloccato, non solo a bloccarsi è stato anche il portale del Ministero, di fatto fermando tutti gli uffici che non riuscivano ad andare avanti. Per una quindicina di giorni effettueremo anche dei test e dunque le operazioni sono molto rallentate. Tra l’altro in comune a Grosseto avevamo tre differenti software per gestire anagrafe, elettorale e stato civile, e neppure dialogavano tra loro. Quindi questo è un grande cambiamento».

«Ci tengo a ricordare che, a parte le urgenze, è possibile prenotare l’appuntamento per rinnovare la carta d’identità. È semplice e veloce, sul sito del comune si impiega cinque minuti per la prenotazione e, una volta avuto l’appuntamento, si impiegano solo 20 minuti per fare tutto senza alcuna attesa».