Topi in città: «Dai garage salgono anche in casa. È un film horror». Il Comune «Stiamo monitorando»

GROSSETO – Topi, tanti topi, troppi topi. Due segnalazioni in soli tre giorni, da parte di lettori che lamentano una presenza eccessiva di roditori in città. «Abito nella zona del Pizzetti, in via Gino Bartali – racconta Tommaso, un nostro lettore – e volevo segnalare un’invasione di topi. Nel mio garage ne ho trovati quattro, e salgono anche nel palazzo, tanto che sono stati trovati anche al primo, terzo e quarto piano. Sembra un film dell’orrore».

Stessa situazione nella zona di via Einaudi, dove Federica racconta una storia simile: «Mi sono accorta di avere il garage invaso, e che stavano salendo anche in casa: siamo stati costretti a mettere trappole lungo le scale e ne abbiamo già preso qualcuno. In casa ho il cane e spero ci pensi lei, ma non è una situazione normale. Bisogna che venga fatta una massiccia disinfestazione».

«Abbiamo attivato un monitoraggio della situazione e un controllo delle trappole esistenti per vedere se siano tutte funzionanti – afferma l’amministrazione comunale grossetana, se sarà il caso aumenteremo anche il numero di trappole in città. si sono sovrapposte due differenti situazioni, il cambio di stagione e la biologia dell’animale che ha dei picchi riproduttivi ogni quattro anni. È un problema che si sta verificando non solo a Grosseto ma in tutta la provincia».