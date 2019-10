Show in Coppa Italia Csen: Health Lab di nuovo vincente, doppiette spettacolo di Hasnaoui e Morello

GROSSETO – Due pareggi ed un successo nella seconda giornata della Coppa Italia di calcio a 7 Csen. Il torneo, riservato agli over 35, è iniziato come meglio non si poteva ovvero con gol a grappoli. Seconda vittoria su due incontri per l’Health Lab di Vattiata che vince 4-2 contro il Granducato del Sasso. Bella partita, vibrante e con diverse palle gol. Zenere e Rossi hanno timbrato per il Granducato, ma la doppietta di Cannatella, ed i gol di Brizzi e Fedolfi hanno fatto sorridere il team di Vattiata. Pareggio per 2-2 tra Amatori Grosseto e Finanzia e Friends, dove due giocatori si sono presi la scena: Hasnaoui e Morello, entrambi autori di due reti a testa in una gara che è valsa un punto per uno. Pareggio spettacolare anche quello tra Panetteria Maremma e La Stecca, che hanno impattato 3-3

Granducato del Sasso-Health Lab 2-4

GRANDUCATO DEL SASSO: Trilli, Stivaletti, Blanchi, Montani, Bulku, Corridori, Zenere, Musilli, Rossi.

HEALTH LAB: Bianchi, Miliani, Gorelli, Vattiata, Fedolfi, Cannatella, avino, Brizzi, Letteri.

Marcatori: Zenere, Rossi; 2 Cannatella, Brizzi, Fedolfi.

Amatori Grosseto-Finanzia e Friends 2-2

AMATORI GROSSETO: Alessandroni, Salvafondi, Pasquinelli, Ferro, Zerbini S., Autiero, Khribech, Hasnaoui.

FINANZIA E FRIENDS: Gara, Scipioni, Guazzini, Rossi, Somma, Orusei, Morello, Niccolini, Bifini, Cruciano.

Marcatori: 2 Hasnaoui; 2 Morello.

Panetteria Maremma-La Stecca 3-3