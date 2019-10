Montieri supera il 65% della raccolta differenziata

MONTIERI – «Seminare con determinazione e costanza in certi casi porta a raccogliere.. Porsi obiettivi di lungo periodo, guardare lontano è un dovere per ogni pubblica amministrazione soprattutto in un momento storico di quotidiani cambiamenti come quello che stiamo vivendo» afferma Nicola Verruzzi sindaco di Montieri.

«Per il secondo anno consecutivo portiamo il comune di Montieri a sfondare la percentuale del 65% di raccolta differenziata. Un risultato importante che in questo 2019 condividiamo con i comuni di Monterotondo Marittimo e Magliano, unici rappresentanti della provincia di Grosseto e con 17 comuni in totale all interno dell’Ato Toscana Sud che comprende oltre 110 comuni in totale. Siamo fieri del percorso intrapreso grazie al quale i nostri sforzi e quelli dei nostri cittadini cominciano veramente ad essere premiati».

«Se guardiamo i dati della raccolta differenziata al nostro insediamento nel 2014 non possiamo che constatare che abbiamo fatto passi veramente da gigante su un tema saliente, uno dei grandi temi del nostro tempo. Non ci accontentiamo – prosegue Verruzzi -. Abbiamo idee precise su come ottimizzare ancora il servizio e soprattutto la ferma volontà di aumentare ancora e ancora la nostra percentuale di differenziata».

«Auspichiamo, altresì, che gli sforzi virtuosi di questi anni tesi al raggiungimento degli obiettivi normativi comunitari e nazionali siano realmente e sostanzialmente riconosciuti e premiati in termini di riduzioni tariffarie. Lo diciamo da anni e non ci stancheremo di ripeterlo.. Una corretta gestione dei rifiuti sarà tanto più incentivata se ad essa corrisponderà una riduzione in bolletta per le singole utenze. Importanti, poi, sono le iniziative che abbiamo in programma per le prossime settimane e nei prossimi mesi per un comune sempre più riciclone e plastic free».