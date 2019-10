La Pugilistica Grossetana prende il volo con i corsi e l’attività sul ring

GROSSETO – Una palestra piena di atleti per l’aperitivo inaugurale per presentare ufficialmente i corsi per aspiranti amatori e agonisti della società pugilistica grossetana “Umberto Cavini” di via Tito Speri. Le lezioni si terranno il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 20.

Presenti il presidente Fabrizio Corsini e la promoter Rosanna Conti Cavini, la presidente dei veterani sportivi Rita Gozzi e l’assessore alla sicurezza del comune di Grosseto Fausto Turbanti. Applausi per l’esibizione della squadra di kettlebel Raiders guidata dal tecnico Giovanni Barbieri.

Presenti volti famosi della boxe come il pluricampione europeo Michele Di Rocco , Vic Antico personaggio tv commentatore di world combact league e sei volte campione mondiale di kickboxing, Simone Bicchi pugile professionista del team di Rosanna Conti Cavini.

Dal 4 ottobre a Follonica si sta svolgendo la settimana dedicata allo sport giovanile del pugilato educativo scolastico , progetto promosso dalla società pugilistica grossetana “Umberto Cavini” in collaborazione con l’istituto scolastico scuola media statale Bugiani di Follonica. Gli allenamenti si stanno svolgendo presso la palestra ex Ilva con la presenza del tecnico Giuseppe Arcidiacono, maestro della pugilistica grossetana della sede di Follonica.