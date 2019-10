Il Polo liceale di Orbetello vola in Inghilterra: stage linguistici per 100 ragazzi

ORBETELLO – Sono alcuni anni che il biennio del Polo liceale di Orbetello organizza stage linguistici in Inghilterra in apertura dell’anno scolastico. Quest’anno 45 studenti neoiscritti hanno trascorso una settimana, dal 18 al 25 settembre, a Norwich, e 52 studenti, delle classi seconde, sono attualmente a Bournemouth, nell’Inghilterra del sud.

Nonostante la giovane età dei partecipanti, l’esperienza è stata molto produttiva: i ragazzi hanno potuto migliorare le loro competenze nell’uso della lingua inglese anche grazie alla formula che prevedeva la sistemazione in famiglia, che ha dato loro la possibilità di immergersi completamente in una cultura diversa. Le lezioni, le attività pomeridiane e le escursioni hanno permesso di incrementare la capacità di comunicazione, di autonomia, lo spirito di adattamento, favorendo lo sviluppo di uno spirito di squadra di vitale importanza e che sarà loro utile in futuro.

Il Polo liceale di Orbetello fa della formazione linguistica un fiore all’occhiello con l’organizzazione di stage nel Regno Unito, Francia, Spagna e Germania. L’intero istituto “Del Rosso – Da Verrazzano” è centro accreditato dall’Università di Cambridge per la preparazione alla certificazione linguistica ed i risultati ottenuti agli esami, per tutte le lingue studiate nei vari indirizzi, sono eccellenti.