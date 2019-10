Il Bsc continua a crescere: ora è al quarto posto nel ranking italiano

GROSSETO – A conclusione della stagione agonistica 2019 la Federazione Baseball ha stilato le classifiche finali delle squadre giovanili ( under 12 – under 15 – under 18 ) stilate per singola categoria e ranking complessivo sulla base dei piazzamenti su tutte le categorie.

Il Bsc Grosseto dopo aver mancato per un soffio la qualificazioni alle final four per l’assegnazione del titolo italiano nelle categorie under 15 e under 18 , si posiziona in entrambe le categorie al settimo posto, mentre nel ranking generale è al quarto posto in Italia ponendosi ai vertici del baseball giovanile dopo appena 7 anni di attività.

“La società nasce nel 2012 – ricorda il vicepresidente Roberto Piccioli – dopo la scomparsa del Bbbc , con lo scopo di ricostruire un settore giovanile , trascurato per troppo tempo, che sia la base di

una futura squadra composta (in larga parte) da atleti grossetani. Dopo i primi campionati disputati con ragazzi che non conoscevano il baseball e ritrovarsi tre le prime in Italia pone il Bsc una realtà del baseball Italiano e l’obiettivo prefissato non troppo lontano”.