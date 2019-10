Dalla Maremma alla Spagna: nove studenti a scuola di business agricolo

GROSSETO– Dalla Maremma alla Spagna, nove giovani studenti hanno vissuto un’esperienza di formazione internazionale per acquisire nuove competenze volte alla valorizzazione del settore agroalimentare locale.

I protagonisti sono stati gli allievi di Food Identity Management, il corso post-diploma organizzato a Grosseto dalla Fondazione Its Eat – Eccellenza Agroalimentare Toscana, che si sono messi alla prova in uno stage di nove settimane in Galizia dove hanno potuto lavorare in alcune aziende impegnate in diversi settori dell’agribusiness tra trasformazione, produzione e comunicazione.

Questa esperienza ha rappresentato un’ulteriore opportunità formativa inserita all’interno di un biennio di studi che ambisce a diplomare tecnici superiori in grado di occuparsi dello sviluppo delle imprese agrarie, agroalimentari e agroindustriali, con strategie e tecniche apprese in Spagna che saranno ora poste al servizio del territorio.