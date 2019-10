Coppa Big: Senzuno battuto a sorpresa dal Montemazzano, Magliano e Ribolla vincono di misura

GROSSETO – Seconda giornata nella Coppa Big per il calcio amatoriale Uisp. La grande sorpresa è quella della matricola Montemazzano, capace di superare l’invincibile Senzuno per 1-0. Un risultato assolutamente inatteso, con i follonichesi sconfitti che proveranno a rifarsi lunedì 14 ottobre, quando daranno la caccia al primo trofeo stagionale, ovvero la Supercoppa, contro il Chiusdino.

Grande equilibrio e solo una vittoria larga, quella che ottiene il Seggiano, capace di piegare con un tennistico 6-3 il Sant’Angelo. Bene anche il Vetulonia, 3-1 al Granducato del Sasso, mentre tutti gli altri successi sono di misura. Due sono esterni, quello del Magliano, 3-2 sul campo della New Team, e del Ribolla che va a sbancare 1-0 il rettangolo della Disperata. Stesso risultato per il Paganico, che piega l’Argentario, mentre i pareggi sono due: l’1-1 tra Chiusdino e Boccheggiano e lo 0-0 in Atletico Grosseto-Gavorrano.