Al via il concorso fotografico “Santa Fiora uno dei borghi più belli d’Italia”: ecco come partecipare

SANTA FIORA – Il Comune di Santa Fiora ha indetto il concorso fotografico “Opuscolo eventi 2020: Santa Fiora uno dei borghi più belli d’Italia”, un progetto che nasce con lo scopo di premiare le migliori fotografie che ritraggono scorci o particolari di questo territorio per valorizzarlo attraverso l’arte fotografica. Le foto dovranno riguardare esclusivamente luoghi, aspetti e persone del comune di Santa Fiora, potranno esprimere la bellezza dei paesaggi, la cultura, la storia e le tradizioni.

Possono partecipare al concorso fotografi amatoriali e professionisti. Il materiale fotografico da presentare dovrà essere in formato digitale A4 (297×210) con almeno 300 dpi. Il formato delle foto deve essere orizzontale, in modo da essere proporzionato con la copertina. Le foto potranno essere in bianco e nero oppure a colori. È possibile partecipare con un massimo di quattro foto per autore. Pur nella consapevolezza che l’elaborazione digitale costituisce oggi parte integrante della fotografia, si ritiene che l’elaborazione digitale non possa modificare l’essenza ovvero lo spirito dell’immagine; saranno quindi tollerati moderati interventi di rifinitura dell’immagine quali cancellazione dei punti di polvere, ritaglio non superiore al 20% dell’immagine, saturazione e contrasto. Sarà, comunque, ad insindacabile giudizio dell’amministrazione includere o escludere dal concorso le immagini artefatte e/o modifiche digitali ritenute sostanziali, escludendole quindi dal concorrere.

La foto vincitrice andrà nella copertina dell’opuscolo eventi 2020 del Comune di Santa Fiora.

Le immagini inviate verranno raccolte in un album dedicato sulla pagina Facebook del Comune di Santa Fiora e pubblicate in forma anonima, per consentire la visione e la votazione. La foto vincitrice, sarà quella che totalizzerà il maggior numero di “like” e sarà utilizzata come copertina dell’opuscolo eventi 2020.

L’amministrazione comunale si riserva il diritto di inserire le foto inviate anche nelle pagine interne dell’opuscolo scegliendole, in via prioritaria e se coerenti con il mese da illustrare, tra le foto classificate nelle prime venti posizioni.

Il materiale fotografico e il modello di partecipazione dovranno pervenire al Comune entro e non oltre le ore 24 del 31 ottobre. Tutta la documentazione sul concorso è pubblicata sul sito del Comune di Santa Fiora al seguente link. La domanda di partecipazione in formato cartaceo è disponibile anche allo Sportello Comune Amico di Santa Fiora, palazzo comunale primo piano, aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13.