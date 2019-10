Weekend di risultati positivi per i giovani del Follonica Gavorrano. Manita dei Giovanissimi a Paganico

FOLLONICA – Altro weekend di agonismo e miglioramenti per le squadre giovanili del Follonica Gavorrano. Finisce il parità, al Nicoletti di Follonica, la sfida tra gli Allievi interprovinciali e il Paganico. Un risultato che non soddisfa affatto i ragazzi di Paolo Berardi, che hanno dominato la gara dal 1’ all’80’ e che non sono riusciti a portare a casa i tre punti solo per due errori. Un’incomprensione tra portiere e un centrale difensivo ha permesso a Scala di trovare il vantaggio, mentre Ismanovski è stato bravo a sfruttare un’incertezza del portiere su un lancio lungo per segnare il 2-1. I biancorossoblù sono stati dunque costretti a recuperare: nel primo tempo Chelli si è procurato un netto rigore trasformato da Giansoldati; a cinque dalla fine Guidi ha firmato il 2-2. Inutile il forcing finale.

«Dispiace non essere riusciti a vincere – dice Paolo Berardi – dopo aver dominato la partita. Il Paganico nella ripresa non ha superato nemmeno la metà campo. Peccato».

FOLLONICA GAVORRANO: Boe, Chelli, Temperini (Dema), Giansoldati, Cecchetti, Guarino (Giuseppone), Antonini, Pagnini (Arena), Guidi, Nelli, Fioretti. A disposizione: Germano, Frati, Minichini, Campinoti, Quinzi, Stopponi. All. Berardi.

PAGANICO: Generali, Melli, Spaghetti, Toli, Piani, Rusu, Baldi, Cosmin, Giuntoli, Montorsi, Scala. A disposizione:Amedei. Ciacci, Passaro, Ismavoski, Coralli, Martelli. All. Nello Franchi.

MARCATORI: 10’ Scala, 19’ Giansoldati (rig.), 15’ st Ismanovski, 35’ st Guidi.

Esordio stagionale con manita per i Giovanissimi provinciali 2005, che hanno espugnato 5-1 il sintetico di Paganico al termine di una prestazione a due velocità. Vantaggio dei locali con Santi e poco o niente dagli ospiti, che cambiano ritmo nella ripresa pareggiando e passando in vantaggio con la doppietta di Sacchelli; arrotondano Milo, Avola e Cassi. “Sbagliato l’approccio alla gara – sottolinea il mister Giacomo Ricca – la squadra ha giocato troppo timorosa, con sufficienza e sono venuti troppi errori. Nella ripresa ci siamo svegliati, abbiamo prodotto buone azioni di gioco e grazie ad una maggiore determinazione abbiamo vinto in maniera netta”.

PAGANICO: Marchiò, Cherubini (Scipioni), Redtepi, Diani, Branchetti, Pascucci, Fantacci, Parrini, Avola, Brogi, Giacopelli. A disposizione: Norgini, Musina.

FOLLONICA GAVORRANO: Leandri, Santi, Fratila (Mignetti), Rodriguez, Mogavero, Olivato, Ruggero (Foderi), D’Argenzio (Milo), Cassi, Sacchelli (Ascione), Felice. A disposizione: Lorenzi. All. Giacomo Ricca.

ARBITRO: Gulla di Grosseto.

MARCATORI: 11’ Santi; 1’ st e 10′ st Sacchelli, 25’ st Milo, 28’ st Avola, 32’ st Cassi.

Rocambolesco pari in rimonta per i Giovanissimi interprovinciali di Patrizio Marconi che impattano 3-3 con il Venturina al “Baldaccheri” di Follonica, al termine di una gara dai due volti e dalle mille emozioni. Primo tempo tutto dei livornesi che vanno sul 3-0, nella ripresa esce il carattere del Follonica Gavorrano che nel giro di sei minuti pareggia i conti: uno-due di Asta e Ranieri e perla di Manollari al quarto d’ora. I locali sbagliano anche due rigori e vedono svanire la vittoria.

FOLLONICA GAVORRANO: Musetti, Asta, Haxini, Coman (Hakim), Macia, Dragos (Ranieri), Foderi, Manollari (Cristofori), Vallone, Piccoli, Milo. A disposizione: Comparini, Attanasio, Ascione. All. Patrizio Marconi.

VENTURINA: Barlettani (Massimi), Bellini (Palandri), Borghesi, Canessa, Carducci, Cionini, Del Pianta (Regoli), Di Gregorio, D’Onofrio (Pallini), Larini (Micheli), Mascherini. A disposizione: Micheli e Puliti.

ARBITRO: Parascovia di Piombino.

MARCATORI: 12’ Cionini, 18’ Larini, 38’ Di Gregorio, 8’ st Asta, 9’ st Ranieri, 14’ st Manollari.

Gioiscono anche gli Esordienti 2008 (nella foto) che si sono aggiudicati il concentramento al “Bruno Passalacqua” di via Australia a Grosseto. Il Follonica Gavorrano ha superato nell’ordine: Massa Valpiana (10-0), Nuova Grosseto (6-1) e Virtus Maremma (6-0), fornendo delle bellissime prestazioni. Questa la formazione messa in campo dai mister Gaetano Barbera e Massimo Vannetti: Stefano Alfonsi, Niccolò Cascioli, Alfredo De Angelis, Filippo Franchellucci, Mattia Ginanneschi, Lorenzo Grosso, Leonardo Guarini, Kevin Lesaj, Gabriele Nardo, Alessio Parenti, Tommaso Riva, Serse Rocchi, Alessandro Spadi, Marco Tonelli.