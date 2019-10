Tommaso Iori quarto assoluto agli Italiani: risultato storico per l’Atletica Castiglionese

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Continua a brillare la stella del marciatore dell’Atletica Castiglione Tommaso Iori. Sabato scorso ai campionati Italiani cadetti di Forlì nei 5 km di marcia Tommaso (nella foto dalla pagina Facebook della società maremmana), allenato dal tecnico Fabrizio Pezzuto dell’Atletica Banca della Maremma di Grosseto, ha stabilito il miglior risultato in assoluto di un atleta castiglionese ai campionati Italiani, giungendo quarto assoluto e migliorandosi notevolmente rispetto a 15 giorni fa a Piombino.



Il tempo finale nei 5000m marcia è di 24.20.89, mentre in terra piombinese aveva chiuso in 24.27.89. Il presidente Barbara Belli ci ha espresso tutta la soddisfazione per il risultato del ragazzo ed un In bocca al lupo per il proseguo della sua carriera.