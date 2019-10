Serie C silver, debutto con vittoria per la Gea sul Terranova Bracciolini

GROSSETO – Inizia con una straordinaria vittoria esterna, sul campo dell’OTI Galli Terranuova Bracciolini (80-72 il finale) la stagione della Gea Basketball in serie C silver. I ragazzi allenati da Pablo Crudeli hanno disputato una gara perfetta, sia dal punto di vista dell’atteggiamento che sotto il profilo del gioco. Il Terranuova è riuscito a chiudere avanti la prima frazione, ma dall’11’ in poi sono stati Zambianchi e compagni a comandare il gioco senza essere più raggiunti. La Gea ha disputato la gara perfetta, imponendo il proprio ritmo agli avversari, tenendoli a distanza con alcune bombe al momento giusto e con una super difesa. Il mix tra veterani e giovani ha funzionato a dovere e il Galli non ha potuto far altro che arrendersi. Quattro i giocatori in doppia cifra, con Matteo Perin davvero strepitoso, che ha chiuso con 24 punti, dei quali otto nel finale di partita, che hanno dato al Grosseto la certezza del successo. Molto bene anche Morgia, Furi e Simonelli.

«I ragazzi sono stati uniti e determinati per 40 minuti – è il commento del coach Pablo Crudeli – e hanno fortemente voluto questa vittoria, ottenuta senza un giocatore di peso come Jacopo Roberti. Sapevamo che il Terranuova ha una squadra veloce e siamo riusciti a tenere molto bene, grazie all’ottima prestazione di tutti i giocatori che sono scesi in campo. L’attacco ha fatto delle buone scelte e questo ci ha permesso di difendere bene, senza affanni».

GALLI: Rath 17, Lici, Bruschi 2, Camerini 9, Iacomoni 2, Mascherini 16, Baglioni, Greye, Baldi 9, Falconi 3, Kebede 14, Merico. All. Baggiani.

GEA GROSSETO: Battaglini 1, Simonelli 10, Zambianchi 3, Perin 24, Bambini 7, Morgia 15, Ricciarelli 3, Mari 5, Gruevski, Scurti, Bocchi, Furi 12. All. Pablo Crudeli.

ARBITRI: Natucci di Bagni a Lucca e Mattiello di Pieve a Nievole.

PARZIALI: 18-17, 34-37; 49-52.