“Premio Innovazione Toscana” per start up e imprese private: ecco come partecipare

GROSSETO – Scadranno il prossimo 16 ottobre i termini per partecipare al bando “Premio Innovazione Toscana” edizione 2019. Il premio ha l’obiettivo di sostenere la ricerca e l’innovazione tecnologica e digitale delle imprese, promuovere l’iniziativa giovanile e il potenziale innovativo del territorio.

Riservato a start up e imprese private, in forma singola o aggregata, con sede in Toscana, si articola in quattro sezioni: start up innovative; ricerca, sviluppo e innovazione; brevetti; sezione 2019 economia circolare.

Il regolamento, il bando e la modulistica per partecipare sono consultabili e scaricabili sul sito www.premioinnovazionetoscana.it. Le domande per l’edizione 2019 dovranno pervenire via pec all’indirizzo pec.premioinnovazione@ancitoscana.com entro la mezzanotte del 16 ottobre.