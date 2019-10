“Ottobre alla tua biblioteca”: alla Chelliana le iniziative per i più piccoli dedicate alla lettura. Il calendario

GROSSETO – “Se leggi colori la tua vita”: ecco lo slogan di quest’anno della campagna regionale per la promozione alla lettura. Leggere come fondamento della crescita personale e civile, come strumento per rendere la vita di tutti un po’ più colorata e avvincente, per aprire la mente a nuovi orizzonti e affrontare con gioia e allegria gli ostacoli della quotidianità.

All’evento partecipano tutte le biblioteche toscane e anche la Chelliana aderisce con “Ottobre alla tua biblioteca”, una lunga serie di iniziative che costelleranno l’intero mese in corso. Questi appuntamenti – fortemente voluti dalla direttrice della biblioteca Anna Bonelli – sapranno affascinare i nostri figli tramite la narrazione e la presentazione di mondi fantastici e avvincenti storie che solo i libri sanno portare in vita.

“Continuano gli eventi organizzati nella sede della biblioteca Chelliana appena ristrutturata – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il vicesindaco, l’assessore alla Cultura Luca Agresti -. Il fervore delle attività legate alla lettura e alla cultura soprattutto per i più piccoli, testimonia una rinnovata vitalità ritrovata grazie alla centralità della biblioteca, con consistenti benefici per un centro storico a misura di tutti.”

Questo il calendario delle iniziative che si svolgono in Chelliana:

Mercoledì 9 ottobre e Lunedì 14 ottobre, ore 17

“Quattro storie stupende”, letture e narrazione a cura di Michele Neri, fascia di età 4-5 anni

Lunedì 21 ottobre, ore 10

Presentazione del volume “Giovanni Chelli sacerdote e cittadino italiano”, a cura di Giorgio Bonfiglioli

Mercoledì 23 ottobre, ore 17

“Chi ha messo il piede, per primo, sulla Luna?”, letture e narrazione a cura di Michele Neri, fascia di età 13 anni e +

Giovedì 24 ottobre, ore 17

“Le più belle favole e leggende di Leonardo da Vinci”, letture e narrazione a cura di Michele Neri, fascia di età 6 anni e +

Martedì 29 ottobre, ore 17

Presentazione del volume “Il mistero del caveau”, Ala Libri 2019, di Carlo e Vanessa Legaluppi

Inoltre presso il Parco archeologico di Roselle

Sabato 19 ottobre, ore 16

“Sotto la Roverella di Morbello Vergari”, letture e ricordi a cura della Biblioteca Chelliana e della Pro Loco di Roselle

Per ulteriori informazioni: Biblioteca Comunale Chelliana Grosseto via G. Mazzini, 36 Grosseto. Telefono: 0564/488055-054