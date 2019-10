Noleggia barche a motore Toscana, perché preferirle a quelle a vela

Il noleggio di un’imbarcazione in Toscana è un modo per vivere un’esperienza unica e coinvolgente in uno degli scenari più suggestivi del Mar Mediterraneo. Se state pensando di noleggiare una barca, una delle prime domande che vi porrete riguarderà la scelta del tipo di imbarcazione. Meglio la barca a vela o a motore?

Proviamo ad aiutarvi a risolvere questo dilemma.

Come scegliere la barca a motore o a vela in Toscana

La prima considerazione da fare è rivolta al vostro gusto per la velocità, seguita dalla volontà di avere la possibilità di cambiare velocemente direzione. Queste due caratteristiche appartengono alla barca a motore quindi la scelta più azzeccata va sicuramente in quella direzione. Bisogna considerare però, che questo genere di imbarcazioni consuma carburante in abbondanza perciò il costo della gita in mare vi costerà sicuramente di più rispetto al noleggio di una barca a vela.

Le barche a vela sono a basso consumo e quindi hanno un minore impatto ambientale. Si tratta di un altro tipo di navigazione in cui servono capacità differenti di gestione dell’imbarcazione. Noleggiare una barca a vela è la scelta migliore per chi ama la tranquillità e il contatto con la natura. Con questa infatti è possibile godere del silenzio del mare senza i rumorosi motori che spingono le imbarcazioni tradizionali. Lo stesso discorso vale per i catamarani.

Vantaggi delle barche a motore

I vantaggi delle barche a motore sono molti. Non si tratta solo del gusto di volare letteralmente sul filo dell’acqua, ma anche il fatto di raggiungere velocemente una o più tappe di un itinerario predefinito. Se si noleggia un motoscafo, un gommone, una navetta o uno yacht, si ha voglia di utilizzarlo per divertirsi e magari toccare diversi punti sulla costa o raggiungere le isole in breve tempo. Con il noleggio di una barca a motore si può sfruttare meglio la giornata organizzando un tour e facendo camping nautico nei luoghi più interessanti o in mezzo al mare. Le sistemazioni sono diverse a seconda del tipo di barca scelta con o senza cabine.

Noleggiare una barca a motore Toscana per una crociera

Se volete fare una minicrociera sul litorale toscano e avventurarvi nelle isole, potete stabilire un itinerario in modo da calcolare i tempi di navigazione e le pause per godersi la bellezza del mare e del paesaggio circostante. La barca a motore consente di godersi la bellezza del mare offrendo anche la possibilità di partire in velocità per fuggire a improvvisi temporali o al mare grosso. Se vi è la necessità o la volontà di spostarsi in modo rapido, il motore è il miglior alleato di qualunque diportista.

L’Itinerario della crociera in Toscana si deve decidere considerando diversi fattori, come i luoghi che si vogliono visitare, le condizioni meteo previste oltre che le previsioni riguardo il mare, la forza e la direzione dei venti. Una barca a motore sufficientemente grande può affrontare il mare aperto anche in condizioni non ottimali; al contrario, una di misura ridotta è opportuno che resti sotto costa per evitare problemi.

Skipper o naviganti fai da te

Se avete uno skipper sarà lui a condurvi nella vostra vacanza, seguendo la vostra volontà e mantenendo l’imbarcazione e i suoi passeggeri in sicurezza. Un bravo skipper, se deciderà di cambiare direzione lo farà con cognizione di causa e si rifiuterà di affrontare situazioni che possono mettere in seria difficoltà e pericolo i naviganti. Se sarete voi a dirigere la barca assicuratevi, tra le altre cose, di prevedere gli ormeggi presso porti turistici con le stazioni di rifornimento e cercate lungo il percorso le baie più sicure in cui potersi riparare in caso di tempeste impreviste.

Noleggiare una barca a motore Toscana significa avere la certezza di passare una giornata o una vacanza spensierata e divertente a bordo di un mezzo sicuro con alte prestazioni. Scegliere la barca ideale secondo la propria esperienza di navigazione e le proprie necessità, è il primo passo verso un’avventura fantastica. Affittare un’imbarcazione vi eviterà il disturbo di trovare un posto barca o un rimessaggio con i conseguenti costi e fare manutenzione regolarmente. Il noleggio prevede esclusivamente divertimento e nient’altro. Prendere il sole al largo lontano da occhi indiscreti dopo un tuffo dove il mare è blu, non ha prezzo.