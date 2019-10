Minirugby, gli Under 12 della Legione del Tirreno tengono testa a Etruria e Grosseto

SCARLINO – Primo concentramento fra le mura amiche per la Legione del Tirreno Under 12, una franchigia tra Golfo Rugby e Rufus San Vincenzo che ha incontrato sul campo di Scarlino le squadre dell’Etruria Piombino e del Grosseto Rugby.

Una buona prestazione della compagine di casa che sta ancora lavorando per amalgamare i giocatori ma che vince contro il Grosseto per ben 2 volte e perde contro l’Etruria. Soddisfatto il giovane allenatore Niccolò Piazzi e tutta la squadra. Ottimo come sempre il Terzo Tempo preparato dai genitori dell’Under 12 del Golfo Rugby.