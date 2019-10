Marathon Bike, Uisp e Avis festeggiano cinquanta manifestazioni col primo trofeo Castellaccia

VETULONIA – Piccolo grande traguardo per il Marathon Bike, Uisp, e Avis, che mercoledì prossimo al Bozzone di Vetulonia, festeggeranno il raggiungimento delle 50 manifestazioni organizzate nel 2019. Infatti nella piccola frazione, conosciutissima tra in cicloamatori di tutta Italia per le gare organizzate di mercoledì, andrà in scena il primo trofeo “Castellaccia” gara di ciclismo amatoriale patrocinata dal Comune di Castiglione della Pescaia, Provincia di Grosseto.

La manifestazione si svolgerà su un circuito da ripetere 3 volte ricavato tra Giuncarico e la località Magia. Poi i ciclisti toccheranno le località di Pian dei Bichi, Madonnino, la Magia, il Lupo, per arrivare dopo 65 chilometri sul traguardo posto il località Poggi’alberi di Buriano. Ritrovo e iscrizioni presso il Bar “Bozzone” di Vetulonia, alle ore 13.30, partenza alle ore 15.00.