FOLLONICA – Ondata di maltempo in Maremma dove da stamattina, dopo la pioggia delle prime ore, sta soffiando un vento forte soprattuto nella zona costiera. A Follonica un albero è caduto vicino alla sede stradale in via Massetana all’ingresso della città del Golfo.

Sul posto sono intervenuto i vigili del fuoco che nelle ultime ore hanno ricevuto diverse richieste di intervento per tegole e cornicioni pericolanti.