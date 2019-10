La miniera della solidarietà: dalla Maremma un aiuto per l’associazione di Zia Caterina

RAVI – In una delle ultime serate che permettono di stare all’aperto prima di entrare nel pieno dell’autunno, alla miniera di Ravi Marchi si è svolta una serata di beneficienza; la seconda tappa della raccolta fondi per la pubblicazione del libro “Una ragazza in ballo. Come si diventa SuperEroi di Milano25”, scritto da Francesco Ciai, che racconta la storia di Erica Scoccati, della sua malattia e di come ne è guarita, lanciando un messaggio di speranza a tutti coloro che soffrono.

Durante la serata che si è svolta venerdì 4 ottobre, organizzata dal circolo Aics di Ravi e con il patrocinio del Comune di Gavorrano, sono stati raccolti 1.811 euro che saranno devoluti all’associazione Taxi Milano25 di Zia Caterina che raccoglie i fondi necessari a sostenere le spese di pubblicazione di questo prezioso libro.

Oltre alla presenza di Zia Caterina, colorata e sorridente come al solito ed Erica, la protagonista del libro, c’era anche il coro dei minatori di Santa Fiora per rendere l’evento ancora più indimenticabile.

La serata è stato il secondo evento della raccolta fondi per la pubblicazione del libro di Erica, dopo il burraco di beneficenza che si è tenuto il 26 luglio scorso, sempre a Ravi Marchi, e che ha permesso di raccogliere già l’importante cifra di mille euro.