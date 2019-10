Il sindaco visita le scuole: «Servizio fondamentale per evitare lo spopolamento del Comune»

SCARLINO – Martedì 8 ottobre il sindaco di Scarlino Francesca Travison visiterà le scuole del Comune accompagnato dal dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Gavorrano-Scarlino, Assunta Astorino. Prima tappa in programma sarà la scuola primaria del capoluogo, a seguire la primaria e la scuola media inferiore della frazione di Scarlino Scalo.

«Abbiamo preferito – spiega il sindaco Travison – rimandare alla seconda settimana di ottobre la visita nelle scuole per lasciare il tempo agli studenti, specialmente agli allievi delle prime classi, e ai docenti di ambientarsi. Ma ci tenevamo particolarmente a salutare i ragazzi, gli insegnanti e gli operatori che lavorano nelle scuole cittadine, perché il mondo della scuola è al centro dell’interesse dell’amministrazione comunale. Intendiamo costruire un rapporto di collaborazione continuo con il Comprensivo di Gavorrano, cui fanno capo le nostre scuole, per offrire un servizio scolastico di alto livello che incontri il consenso delle famiglie scarlinesi. La scuola entra di diritto nel progetto di ripopolamento del nostro Comune: per invogliare i cittadini a non lasciare Scarlino e trasferirsi in centri più grandi, è necessario garantire servizi, tra cui appunto rientra a pieno titolo la scuola».